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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серен
Стандард - Серен: обзор матча 30 сентября 2022
Стандард
30.09.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Серен
9'
М. Мбоу
54'
М. Поти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серен
86'
Замена
Вагнер
️️️️
А. Бернье
Замена
С. Альсате
️️️️
Ф. Зинкернагель
86'
84'
Желтая карточка
А. Силла
80'
Желтая карточка
М. Самбу
Замена
Н. Огайо
️️️️
Н. Дюсенн
73'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
С. Амалла
73'
73'
Замена
С. Мвуэ
️️️️
М. Поти
73'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Кашбах
70'
Желтая карточка
С. Сиссоко
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Поти
Пас отдал
М. Кашбах
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Мелегони
46'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
36'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
А. Доннум
26'
15'
Желтая карточка
А. Бернье
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Мбоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
77
Ошер Давида
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
23
Лерой Абанда
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
3-3-2-2
16
Бодар
7
Лаурсен
20
Бокади
3
Дюсенн
72
Мелегони
43
Раскин
21
Амалла
15
Доннум
11
Зинкернагель
18
Перица
20
Деваэль
3-5-1-1
30
Дитш
24
Тремуле
5
Мбоу
2
Силла
70
Самбу
6
Кашбах
15
Лахссаини
18
Поти
6
Сиссоко
17
Бернье
99
Муандилмаджи
15
Доннум
59
Цимирот
59
Цимирот
15
Доннум
11
Зинкернагель
7
Альсате
7
Альсате
11
Зинкернагель
72
Мелегони
77
Давида
77
Давида
72
Мелегони
21
Амалла
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
21
Амалла
3
Дюсенн
39
Огайо
39
Огайо
3
Дюсенн
18
Поти
10
Мвуэ
10
Мвуэ
18
Поти
17
Бернье
70
Вагнер
70
Вагнер
17
Бернье
6
Кашбах
23
Абанда
23
Абанда
6
Кашбах
Остались в запасе
Стандард
Серен
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Стандард - Серен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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Стандард
Серен
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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