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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Колос
Харьков - Колос: обзор матча 30 сентября 2022
Харьков
30.09.2022, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Колос
9'
Я. Мартынюк (П)
30'
Р. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Колос
85'
Желтая карточка
С. Чоботенко
78'
Замена
О. Ильин
️️️️
П. Ореховский
71'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Безбородько
46'
Замена
В. Емец
️️️️
А. Черноморец
46'
Замена
А. Зозуля
️️️️
Н. Золотов
Желтая карточка
Я. Мартынюк
42'
ГОЛ! 2:0!
Р. Русин
30'
Замена
М. Шершень
️️️️
Д. Кравченко
25'
Желтая карточка
А. Борячук
21'
9'
Желтая карточка
П. Ореховский
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Мартынюк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
29
Максим Жичиков
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Ростислав Русин
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
48
Wendel
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
77
Константин Бычек
ЦФ
7
Vitaliy Ponomar
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
11
Кирилл Попов
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
29
Владислав Емец
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-1-3-3
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
17
Курило
9
Мартынюк
28
Габелок
27
Кравченко
2
Капинус
11
Ременюк
10
Русин
23
Борячук
4-3-3
23
Волынец
50
Болбат
35
Золотов
44
Чоботенко
5
Черноморец
14
Милько
33
Мякушко
10
Ореховский
11
Исаенко
21
Безбородько
21
Новак
27
Кравченко
23
Шершень
23
Шершень
27
Кравченко
35
Золотов
9
Зозуля
9
Зозуля
35
Золотов
5
Черноморец
29
Емец
29
Емец
5
Черноморец
10
Ореховский
97
Ильин
97
Ильин
10
Ореховский
21
Безбородько
7
Лысенко
7
Лысенко
21
Безбородько
Остались в запасе
Харьков
Колос
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
48
Wendel
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
77
Константин Бычек
ЦФ
7
Vitaliy Ponomar
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
30
Владимир Маханьков
ВР
11
Кирилл Попов
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
48
Wendel
ЦП
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
77
Константин Бычек
ЦФ
7
Vitaliy Ponomar
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
11
Кирилл Попов
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Харьков - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
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