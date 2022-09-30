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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лутон Таун
Халл Сити - Лутон Таун: обзор матча 30 сентября 2022
Халл Сити
30.09.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Лутон Таун
6'
Э. Джонс (АГ)
44'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Лутон Таун
90'
+4
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Кларк
90'
Замена
Г. Корник
️️️️
Э. Адебайо
76'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
76'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Х. Лэнсбери
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Р. Вудс
71'
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Лонгман
71'
67'
Желтая карточка
К. Моррис
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Пелкас
59'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
О. Эступиньян
59'
56'
Желтая карточка
Д. Бри
46'
Замена
Г. Ошо
️️️️
Р. Бурк
44'
ГОЛ! 0:2!
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
Р. Вудс
35'
27'
Желтая карточка
Э. Адебайо
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Бакстер
24
Гривз
5
Джонс
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
11
Туфан
10
Пелкас
18
Вудс
47
Лонгман
19
Эступиньян
3-3-1-1-2
34
Хорват
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
15
Локьер
16
Кэмпбелл
15
Поттс
23
Лэнсбери
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
10
Пелкас
29
Кристи
29
Кристи
10
Пелкас
19
Эступиньян
5
Доэрти
5
Доэрти
19
Эступиньян
18
Вудс
14
Сери
14
Сери
18
Вудс
47
Лонгман
70
Синик
70
Синик
47
Лонгман
45
Адебайо
23
Корник
23
Корник
45
Адебайо
32
Бурк
4
Ошо
4
Ошо
32
Бурк
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
18
Кларк
44
Оньединма
44
Оньединма
18
Кларк
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
Остались в запасе
Халл Сити
Лутон Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Халл Сити - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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