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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 30 сентября 2022
Бавария
30.09.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Байер
3'
Л. Сане
17'
Д. Мусиала
39'
С. Мане
84'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Байер
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
84'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Упамекано
81'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
81'
75'
Замена
А. Гложек
️️️️
М. Диаби
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
74'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Забитцер
65'
Замена
С. Гнабри
️️️️
С. Мане
65'
61'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Хадсон-Одои
61'
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Шик
46'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Ж. Фримпонг
46'
Замена
️️️️
М. Баккер
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Мусиала
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
10
Мане
10
Мусиала
10
Сане
13
Мюллер
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
5
Баккер
8
Андрих
26
Демирбай
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
14
Шик
2
Упамекано
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Упамекано
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
20
Забитцер
27
Горецка
27
Горецка
20
Забитцер
10
Мане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
30
Фримпонг
20
Арангис
20
Арангис
30
Фримпонг
19
Диаби
10
Гложек
10
Гложек
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
21
Адли
21
Адли
7
Хадсон-Одои
14
Шик
20
Азмун
20
Азмун
14
Шик
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бавария - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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