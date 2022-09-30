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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Жил Висенте
Спортинг - Жил Висенте: обзор матча 30 сентября 2022
Спортинг
30.09.2022, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 8 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
16'
Х. Морита
22'
П. Гонсалвеш
82'
Рочинья
90+3'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Жил Висенте
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Ф. Наварро
ГОЛ! 3:0!
Рочинья
Пас отдал
Р. Эшгайю
82'
79'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Мурило
Замена
Рочинья
️️️️
Паулинью
78'
Желтая карточка
Паулинью
76'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Х. Марса
73'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Угарте
72'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
66'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Тринкау
64'
61'
Желтая карточка
М. Буэно
Желтая карточка
Р. Эшгайю
61'
57'
Замена
Х. Боселли
️️️️
К. Вильодрес
46'
Замена
М. Буэно
️️️️
Т. Араужо
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Х. Морита
22'
Желтая карточка
Н. Сантуш
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Морита
Пас отдал
Н. Сантуш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Рочинья
ЦФ
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
4-2-1-3
1
Адан
3
Марса
25
Инасиу
2
Рейс
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
7
Тринкау
3-3-1-1-3
3
Кунья
44
Араужо
26
Фернандеш
17
Вейга
6
Карвальо
3
Марин
10
Вильодрес
19
Фуджимото
77
Мурило
9
Наварро
42
Эндрю
3
Марса
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
3
Марса
5
Угарте
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Угарте
7
Тринкау
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Тринкау
26
Паулинью
10
Рочинья
10
Рочинья
26
Паулинью
10
Вильодрес
21
Боселли
21
Боселли
10
Вильодрес
44
Араужо
8
Буэно
8
Буэно
44
Араужо
77
Мурило
93
Сантана
93
Сантана
77
Мурило
Остались в запасе
Спортинг
Жил Висенте
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Спортинг - Жил Висенте
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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