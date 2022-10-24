сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 33 тур
24 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
24 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
США. МЛС 2022, 1/4 финала
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 18 тур, группа 1
24 октября, понедельник
09:00
Матч завершен
24 октября, понедельник
15:00
Матч завершен
24 октября, понедельник
19:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 18 тур, группа 1
24 октября, понедельник
19:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2022, 24 тур
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 18 тур, группа 2
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 8 тур, группа 2
24 октября, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 18 тур, группа 2
Россия. Первая лига (2022/2023), 15 тур
Белоруссия. Высшая лига 2022, 27 тур
Россия. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 9 тур
Италия. Серия А (2022/2023), 11 тур
Турция. Суперлига (2022/2023), 11 тур
24 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2022/2023), 14 тур
Испания. Примера (2022/2023), 11 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 10 тур
24 октября, понедельник
22:15
Матч завершен