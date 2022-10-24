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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зоркий - Ядро
Зоркий - Ядро: обзор матча 24 октября 2022
Зоркий
24.10.2022, понедельник, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 18 тур
4 : 2
Завершен
Ядро
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Матчи команд
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Информация о матче
Стадион:
Зоркий
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Зоркий
Ядро
Тренер «Электрона» станцевал в раздевалке после победы над «Ядром» Горшкова
2022.10.30 19:21
Стало известно, с кем сыграет «Амкал» в 1/64 финала Кубка России
2022.08.31 14:59
9
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
Тренер «Электрона» станцевал в раздевалке после победы над «Ядром» Горшкова
2022.10.30 19:21
Стало известно, с кем сыграет «Амкал» в 1/64 финала Кубка России
2022.08.31 14:59
9
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