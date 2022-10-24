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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 24 октября 2022
Урал
24.10.2022, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
26'
А. Каштанов (П)
64'
Ю. Газинский
82'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Крылья Советов
90'
+2
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
С. Пиняев
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
В. Подберезкин
85'
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Глушенков
Пас отдал
В. Хубулов
Замена
А. Герасимов
️️️️
Е. Филипенко
81'
74'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Рахманович
74'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Коваленко
74'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Чиркович
Желтая карточка
Д. Кулаков
69'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Каштанов
68'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Юшин
68'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
А. Каштанов
64'
38'
Желтая карточка
А. Рахманович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каштанов
26'
7'
Замена
М. Барач
️️️️
Г. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
75
Сиссе
18
Газинский
33
Мишкич
77
Ранджелович
7
Юшин
79
Каштанов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
31
Зотов
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
9
Пиняев
11
Рахманович
32
Чиркович
10
Глушенков
24
Филипенко
93
Герасимов
93
Герасимов
24
Филипенко
Подберезкин
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
Подберезкин
7
Юшин
92
Подберезкин
92
Подберезкин
7
Юшин
79
Каштанов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
79
Каштанов
32
Чиркович
9
Липовой
9
Липовой
32
Чиркович
31
Зотов
44
Барач
44
Барач
31
Зотов
8
Коваленко
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Коваленко
11
Рахманович
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Рахманович
9
Пиняев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Пиняев
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Урал - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Дмитрий Мосякин
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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