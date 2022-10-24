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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сеара
Атлетико Гойяненсе - Сеара: обзор матча 24 октября 2022
Атлетико Гойяненсе
24.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сеара
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Маранхао
85'
82'
Замена
G. Lacerda
️️️️
Мессиас
Желтая карточка
Э. Фернандо
76'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Л. Фернандо
74'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Айртон
74'
72'
Замена
З. Роберто
️️️️
Ричардсон
48'
Замена
Эрик
️️️️
С. Мендоса
46'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
В. Луис
46'
Замена
Лима
️️️️
Г. Кастильо
Замена
Э. Фернандо
️️️️
D.
46'
44'
Желтая карточка
Ричардсон
42'
Желтая карточка
Г. Кастильо
Желтая карточка
Г. Баральяс
38'
Желтая карточка
Л. Фернандо
37'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
26
Ричардсон
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
1
João Ricardo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ПВ
Сеара
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
45
Лима
ПВ
99
Зе Роберто
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Ренан
6
Энрике
34
Газал
4
Вандерсон
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
11
Айртон
10
Рато
9
Чурин
23
4-1-1-1-4
2
Параиба
24
Мессиас
6
Отавио
91
Пачеко
26
Ричардсон
8
Кастильо
29
Вина
21
Жо
7
Мендоса
12
Луис
1
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
19
Фернандо
17
Фрейтас
17
Фрейтас
19
Фернандо
23
35
Фернандо
35
Фернандо
23
5
Маранхао
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
5
Маранхао
11
Айртон
38
Перейра
38
Перейра
11
Айртон
8
Кастильо
45
Лима
45
Лима
8
Кастильо
26
Ричардсон
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
26
Ричардсон
7
Мендоса
33
Эрик
33
Эрик
7
Мендоса
12
Луис
88
Собрал
88
Собрал
12
Луис
24
Мессиас
15
15
24
Мессиас
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сеара
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
7
Шейлон
АП
71
Келвин
ПВ
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
9
Клебер
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
7
Шейлон
АП
71
Келвин
ПВ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
9
Клебер
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сеара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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