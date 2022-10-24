Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Неман
БАТЭ - Неман: обзор матча 24 октября 2022
БАТЭ
24.10.2022, понедельник, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Неман
5'
В. Громыко
74'
С. Драгун
67'
И. Садовничий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Неман
90'
+3
Желтая карточка
А. Шалашников
Замена
️️️️
С. Драгун
90'
85'
Замена
В. Жуковский
️️️️
Р. Пасевич
Замена
Д. Достанич
️️️️
В. Громыко
80'
77'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
С. Карпович
ГОЛ! 2:1!
С. Драгун
Пас отдал
Я. Орешкевич
74'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Бессмертный
72'
69'
Замена
Е. Зубович
️️️️
И. Садовничий
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Садовничий
Замена
Т. Шарковский
️️️️
Н. Милич
63'
61'
Желтая карточка
А. Легчилин
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шуманский
57'
Желтая карточка
В. Бочеров
43'
35'
Замена
️️️️
А. Анюкевич
11'
Желтая карточка
А. Анюкевич
ГОЛ! 1:0!
В. Громыко
Пас отдал
Н. Милич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
8
Ненад Адамович
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Неман
25
Константин Руденок
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
11
Валерий Жуковский
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
4-1-2-1-2
47
Кудравец
26
Бордачев
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
99
Шуманский
26
Милич
3-2-3-2-1
33
Карпович
50
Шалашников
14
Анюкевич
20
Садовничий
14
Жимо
8
Адамович
24
Якимов
46
Легчилин
10
Шукуров
97
Пасевич
16
Василючек
26
Милич
10
Шарковский
10
Шарковский
26
Милич
3
Бессмертный
15
Орешкевич
15
Орешкевич
3
Бессмертный
99
Шуманский
25
Василевич
25
Василевич
99
Шуманский
55
Громыко
10
Достанич
10
Достанич
55
Громыко
97
Пасевич
11
Жуковский
11
Жуковский
97
Пасевич
33
Карпович
92
Кадымян
92
Кадымян
33
Карпович
20
Садовничий
17
Зубович
17
Зубович
20
Садовничий
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
51
Вячеслав Дергачев
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
25
Константин Руденок
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
19
Сергей Курганский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Неман
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+