Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Гойас
Куяба - Гойас: обзор матча 24 октября 2022
Куяба
24.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Гойас
65'
Дейверсон
8'
П. Рауль
20'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Гойас
87'
Желтая карточка
Л. Диас
85'
Замена
М. Салес
️️️️
К. Винисиус
74'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
69'
Желтая карточка
Д. Барселос
ГОЛ! 1:2!
Дейверсон
Пас отдал
F. Marques
65'
Желтая карточка
Дейверсон
63'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Денилсон
56'
Желтая карточка
Жоаким
55'
46'
Замена
Д. Барселос
️️️️
A.
Замена
Д. Кафу
️️️️
Паулао
46'
Замена
F. Marques
️️️️
R.
46'
45'
Желтая карточка
П. Рауль
Желтая карточка
Денилсон
39'
20'
ГОЛ! 0:2!
Винисиус
Пас отдал
Д. Белмонте
10'
Желтая карточка
A.
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Рауль
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Гойас
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
5
Лукас Халтер
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Куяба
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Рикельме
ЦП
19
Vinicius
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Гойас
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Николас
ЦФ
3-1-5
13
Марллон
4
Паулао
28
Жоаким
27
Денилсон
97
16
Дейверсон
10
18
12
Пирани
3-1-2-5
40
Рейналдо
16
Каэтано
16
34
Винисиус
97
Белмонте
7
Винисиус
5
Халтер
18
Рауль
18
22
23
27
Денилсон
6
Виларди
6
Виларди
27
Денилсон
10
19
19
10
4
Паулао
7
Кафу
7
Кафу
4
Паулао
22
6
Барселос
6
Барселос
22
34
Винисиус
95
Салес
95
Салес
34
Винисиус
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Куяба
Гойас
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Рикельме
ЦП
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
2
Danilo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
14
Juan Ojeda
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
16
Рикельме
ЦП
19
Vinicius
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
Остались в запасе
2
Danilo
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Куяба - Гойас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Гойас
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+