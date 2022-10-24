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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 24 октября 2022
Сельта
24.10.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
89'
Д. Айду
43'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Хетафе
ГОЛ! 1:1!
Д. Айду
Пас отдал
Я. Аспас
89'
85'
Желтая карточка
Х. Мата
84'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
84'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Л. Милья
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Ф. Бельтран
79'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Г. Вейга
79'
72'
Замена
Порту
️️️️
Б. Майорал
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Ларсен
65'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Серви
65'
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Желтая карточка
У. Нуньес
42'
32'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Ф. Ангилери
Замена
О. Мингеса
️️️️
У. Мальо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
20
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-1-3
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
10
Вейга
8
Бельтран
14
Родригес
10
Аспас
22
Ларсен
10
Серви
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
22
Дуарте
2
Иглесиас
26
Ангилери
27
Алгобия
6
Милья
88
Максимович
20
Майорал
19
Унал
22
Мальо
30
Мингеса
30
Мингеса
22
Мальо
8
Бельтран
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
17
де ла Торре
10
Вейга
10
Серви
23
Перес
23
Перес
10
Серви
22
Ларсен
9
Пасьенса
9
Пасьенса
22
Ларсен
26
Ангилери
23
Амави
23
Амави
26
Ангилери
6
Милья
20
Сеоане
20
Сеоане
6
Милья
20
Майорал
10
Порту
10
Порту
20
Майорал
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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