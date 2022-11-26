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    Расписание матчей 26-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2022, 2 тур, группа D
    26 ноября, суббота
    13:00
    Тунис
    0:1
    Австралия
    Матч завершен
    26 ноября, суббота
    19:00
    Франция
    2:1
    Дания
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 15 тур
    26 ноября, суббота
    14:00
    Ингулец
    1:0
    Верес
    Матч завершен
    26 ноября, суббота
    15:00
    Динамо
    0:0
    Металлист 1925
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2022/2023), 6 тур, группа D
    26 ноября, суббота
    16:00
    Сочи
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    26 ноября, суббота
    16:00
    Торпедо
    1:2
    Урал
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2022, 2 тур, группа C
    26 ноября, суббота
    16:00
    Польша
    2:0
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    26 ноября, суббота
    22:00
    Аргентина
    2:0
    Мексика
    Матч завершен
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