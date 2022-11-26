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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Верес
Ингулец - Верес: обзор матча 26 ноября 2022
Ингулец
26.11.2022, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Верес
13'
А. Ситало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Верес
90'
+1
Желтая карточка
Б. Когут
85'
Вторая желтая
В. Шарай
84'
Желтая карточка
В. Шарай
81'
Желтая карточка
М. Сергийчук
79'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Дахновский
Замена
В. Сидоренко
️️️️
Д. Нагиев
76'
Замена
Т. Сакив
️️️️
А. Кухарук
76'
Замена
В. Близниченко
️️️️
А. Ситало
76'
Желтая карточка
Е. Запорожец
73'
73'
Замена
В. Курко
️️️️
А. Лебеденко
Желтая карточка
В. Одарюк
65'
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Марусич
64'
Замена
А. Коробенко
️️️️
В. Клименко
54'
Желтая карточка
А. Кучеренко
48'
41'
Желтая карточка
С. Вовченко
ГОЛ! 1:0!
А. Ситало
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
4-1-3-2
12
Паламарчук
29
Смоляков
55
Ковалев
60
Поспелов
33
Нагиев
23
Кучеренко
88
Кухарук
5
Запорожец
21
Клименко
17
Ситало
14
Марусич
3-1-2-3-1
47
Когут
2
Гагун
3
Вовченко
3
Мирошник
29
Кучеров
15
Лебеденко
11
Пасич
11
Дахновский
42
Пасич
77
Шарай
89
Гайдучик
88
Кухарук
44
Сакив
44
Сакив
88
Кухарук
33
Нагиев
26
Сидоренко
26
Сидоренко
33
Нагиев
21
Клименко
28
Коробенко
28
Коробенко
21
Клименко
17
Ситало
7
Близниченко
7
Близниченко
17
Ситало
14
Марусич
8
Одарюк
8
Одарюк
14
Марусич
15
Лебеденко
5
Курко
5
Курко
15
Лебеденко
11
Дахновский
7
Сергийчук
7
Сергийчук
11
Дахновский
Остались в запасе
Ингулец
Верес
25
Данил Кучер
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Андрей Близниченко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Андрей Близниченко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Ингулец - Верес
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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