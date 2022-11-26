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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Тунис - Австралия
Тунис - Австралия: обзор матча 26 ноября 2022
Тунис
26.11.2022, суббота, 13:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Австралия
23'
М. Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Австралия
Желтая карточка
Ф. Сасси
90'
+3
85'
Замена
К. Баккус
️️️️
М. Леки
75'
Замена
М. Дегенек
️️️️
Ф. Карачич
Замена
В. Кечрида
️️️️
Д. Бронн
73'
Замена
Я. Хенисси
️️️️
И. Жебали
73'
Замена
В. Хазри
️️️️
Э. Лайдуни
67'
Желтая карточка
А. Абди
65'
64'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Р. МакГри
64'
Замена
Д. Макларен
️️️️
М. Дюк
Замена
Ф. Сасси
️️️️
М. Дрегер
46'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Дюк
Пас отдал
К. Гудвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
14
Райли МакГри
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Надер Гандри
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
21
Гаранг Куоль
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
3-3-3-1
16
Дамен
6
Бронн
4
Мерья
3
Тальби
2
Абди
17
Скири
20
Дрегер
14
Лайдуни
23
Слити
7
Мсакни
27
Жебали
4-3-2-1
1
Райан
19
Карачич
19
Суттар
4
Роулес
16
Бехич
14
МакГри
13
Муй
22
Ирвин
7
Леки
23
Гудвин
15
Дюк
20
Дрегер
13
Сасси
13
Сасси
20
Дрегер
6
Бронн
21
Кечрида
21
Кечрида
6
Бронн
27
Жебали
11
Хенисси
11
Хенисси
27
Жебали
14
Лайдуни
10
Хазри
10
Хазри
14
Лайдуни
19
Карачич
2
Дегенек
2
Дегенек
19
Карачич
7
Леки
17
Баккус
17
Баккус
7
Леки
14
МакГри
10
Хрустич
10
Хрустич
14
МакГри
15
Дюк
9
Макларен
9
Макларен
15
Дюк
Остались в запасе
Тунис
Австралия
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
25
Анис Слимане
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Надер Гандри
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
21
Гаранг Куоль
ПВ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
1
Аймен Матлути
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
25
Анис Слимане
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Надер Гандри
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Остались в запасе
21
Гаранг Куоль
ПВ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Тунис - Австралия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Аль Жануб
Где смотреть матч:
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