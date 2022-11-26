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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Польша - Саудовская Аравия
Польша - Саудовская Аравия: обзор матча 26 ноября 2022
Польша
26.11.2022, суббота, 16:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
39'
П. Зелински
82'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Саудовская Аравия
90'
+5
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Н. Аль-Абед
85'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Шехри
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
82'
Замена
К. Пентек
️️️️
А. Милик
71'
65'
Замена
С. Аль-Ганнам
️️️️
М. аль-Брейк
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Зелински
63'
46'
Замена
Н. Аль-Абед
️️️️
С. Аль-Наджеи
45'
+4
Желтая карточка
А. Аль-Амри
45'
+1
Пенальти не реализован!
С. Аль-Давсари
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
Пас отдал
Р. Левандовски
39'
Желтая карточка
А. Милик
19'
Желтая карточка
М. Кэш
16'
Желтая карточка
Я. Кивиор
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
23
Мохамед Канно
ЦП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
18
Наваф Аль-Абед
ПЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
23
Али Аль-Хассан
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
25
Хайтам Асири
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
14
Кивиор
2
Кэш
10
Крыховяк
6
Белик
10
Зелински
19
Франковски
9
Левандовски
7
Милик
4-2-2-2
21
аль-Уваис
6
аль-Брейк
4
Аль-Амри
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
23
Канно
8
Аль-Малки
16
Аль-Наджеи
10
Аль-Давсари
11
Аль-Шехри
9
Аль-Бурайкан
10
Зелински
7
Каминьски
7
Каминьски
10
Зелински
7
Милик
23
Пентек
23
Пентек
7
Милик
11
Аль-Шехри
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
11
Аль-Шехри
6
аль-Брейк
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
6
аль-Брейк
16
Аль-Наджеи
18
Аль-Абед
18
Аль-Абед
16
Аль-Наджеи
Аль-Абед
19
Бахебри
19
Бахебри
Аль-Абед
Остались в запасе
Польша
Саудовская Аравия
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
23
Али Аль-Хассан
ОП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
25
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Остались в запасе
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
23
Али Аль-Хассан
ОП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
25
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Польша - Саудовская Аравия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
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