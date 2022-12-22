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    Расписание матчей 22-12-2022

    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2022/2023), 14 тур
    22 декабря, четверг
    18:00
    ОФИ
    0:1
    Атромитос
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    20:30
    Панетоликос
    0:2
    ПАОК
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2022/2023), 2 раунд
    22 декабря, четверг
    21:00
    Герника
    0:3
    Сельта
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    21:00
    Касереньо
    2:1
    Жирона
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    21:00
    Линарес
    1:0
    Расинг
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    21:00
    Эльденсе
    1:0
    Бургос
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    23:00
    Арентейро
    1:3
    Атлетико
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    23:00
    Химнастик
    2:1
    Малага
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    23:00
    Ла-Нусия
    1:0
    (6:5)п
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    22 декабря, четверг
    23:00
    Реал Ов
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2022/2023), 1/8 финала
    22 декабря, четверг
    23:00
    Манчестер Сити
    3:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
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