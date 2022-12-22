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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 22 декабря 2022
Манчестер Сити
22.12.2022, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
10'
Э. Холанд
47'
Р. Марез
58'
Н. Аке
20'
Ф. Карвалью
48'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
88'
83'
Желтая карточка
Н. Кейта
79'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
Родри
79'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Э. Холанд
73'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Палмер
73'
70'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Д. Стоунз
️️️️
М. Аканджи
61'
ГОЛ! 3:2!
Н. Аке
Пас отдал
К. Де Брюйне
58'
57'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Х. Эллиот
48'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
ГОЛ! 2:1!
Р. Марез
Пас отдал
Родри
47'
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Карвалью
46'
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Байчетич
38'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Д. Милнер
35'
Желтая карточка
С. Байчетич
20'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
18
Алекс Робертсон
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
4-1-1-3-1
1
Ортега
28
Аканджи
14
Ляпорт
15
Аке
82
Льюис
16
Родри
20
Гюндоган
10
Палмер
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
3-1-2-3-1
1
Келлехер
32
Матип
2
Гомес
3
Робертсон
22
Байчетич
20
Милнер
6
Алькантара
10
Салах
14
Карвалью
10
Эллиот
29
Нуньес
9
Холанд
47
Фоден
47
Фоден
9
Холанд
28
Аканджи
6
Стоунз
6
Стоунз
28
Аканджи
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
10
Палмер
10
Грилиш
10
Грилиш
10
Палмер
20
Милнер
3
Филлипс
3
Филлипс
20
Милнер
22
Байчетич
6
Фабиньо
6
Фабиньо
22
Байчетич
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
10
Эллиот
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Эллиот
14
Карвалью
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
14
Карвалью
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
11
Бен Доук
ПВ
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
Остались в запасе
11
Бен Доук
ПВ
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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