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Расписание матчей
Испания. Кубок
Арентейро - Атлетико
Арентейро - Атлетико: обзор матча 22 декабря 2022
Арентейро
22.12.2022, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Атлетико
45+1'
Я. Карраско (П)
76'
П. Барриос
90+1'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арентейро - Атлетико
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Мората
81'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
76'
ГОЛ! 0:2!
П. Барриос
70'
Замена
Рейнилду
️️️️
М. Эрмосо
59'
Желтая карточка
Т. Лемар
59'
Пенальти не реализован!
А. Мората
56'
Желтая карточка
А. Мората
49'
Желтая карточка
М. Эрмосо
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Карраско
18'
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Арентейро - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арентейро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арентейро
1 : 3
06.12.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Авилес
0 : 1
01.11.2023
Арентейро
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
22.12.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 0
13.11.2022
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
16.12.2021
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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