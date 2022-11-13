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Расписание матчей
Испания. Кубок
Арентейро - Альмерия
Арентейро - Альмерия: обзор матча 13 ноября 2022
Арентейро
13.11.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Альмерия
4'
A. Escobar
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арентейро - Альмерия
90'
Красная карточка
Э. Билал Туре
81'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Ф. Портильо
81'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Д. Соуза
72'
Замена
А. Посо
️️️️
А. Пучмаль
54'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Лазаро
53'
Желтая карточка
Чуми
43'
Желтая карточка
С. Кошта
ГОЛ! 1:0!
A. Escobar
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арентейро
13
Diego Vázquez
ВР
4
Vitra
ЦЗ
3
Germán Novoa Enríquez
ЦЗ
8
Álex Fernández
ЦП
9
A. Escobar
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
10
Маркитос
ЦФ
17
Joseca
ЦФ
5
Bueso
ЦФ
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Арентейро
14
Adrian Cruz Juncal
ЦЗ
6
Alex Conde
ЦП
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
2-1-5
13
4
3
8
14
5
17
10
Маркитос
9
3-2-1-3-1
1
Фуоли
20
Сентельес
21
Чуми
15
Кайки
11
Кошта
16
Эгуарас
17
Пучмаль
20
Портильо
17
Лазаро
19
Рамазани
89
Соуза
17
Пучмаль
24
Посо
24
Посо
17
Пучмаль
89
Соуза
16
Мелеро
16
Мелеро
89
Соуза
20
Портильо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
20
Портильо
17
Лазаро
19
Туре
19
Туре
17
Лазаро
Остались в запасе
Арентейро
Альмерия
14
Adrian Cruz Juncal
ЦЗ
6
Alex Conde
ЦП
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
14
Adrian Cruz Juncal
ЦЗ
6
Alex Conde
ЦП
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Арентейро - Альмерия
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арентейро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арентейро
1 : 3
06.12.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Авилес
0 : 1
01.11.2023
Арентейро
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
22.12.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 0
13.11.2022
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
16.12.2021
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
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