Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Арентейро - Бургос
Арентейро - Бургос: обзор матча 06 декабря 2023
Арентейро
06.12.2023, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Бургос
8'
А. Бермехо
44'
А. Бермехо
54'
K. Appin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арентейро - Бургос
Желтая карточка
Á. Ramón
90'
84'
Замена
М. Муньос
️️️️
K. Appin
77'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
77'
Замена
D. Ojeda
️️️️
А. Бермехо
Замена
Á. Fernández
️️️️
В. Эскердо
68'
64'
Замена
A. Córdoba Querejeta
️️️️
J. López-Pinto
54'
ГОЛ! 0:3!
K. Appin
Замена
A. Pastoriza
️️️️
B.
54'
Замена
J. Sanchez
️️️️
T. Berardozzi
54'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Бермехо
42'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арентейро
1
Pablo Brea
ВР
17
Álvaro Ramón
ЦЗ
5
Javier Moreno
ЦЗ
3
Germán Novoa Enríquez
ЦЗ
20
Tomás Berardozzi
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
11
Хуан Дельгадо
ЦФ
5
Bueso
ЦФ
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Арентейро
4
Vitra
ЦЗ
2
Lucas Sena
ЦЗ
8
Álex Fernández
ЦП
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
7
Miku Fedor
ЦФ
9
Manin Gonzaga
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4-1-2
1
17
3
20
5
22
Эскердо
5
11
Дельгадо
2-4-1-4
8
Сьерра
6
10
20
Атьенса
17
Родригес
11
16
Мартин
95
Бермехо
1
4
Эльхесабаль
99
4
4
22
Эскердо
8
8
22
Эскердо
5
14
14
5
20
22
22
20
11
18
18
11
10
22
Муньос
22
Муньос
10
99
14
Ниньо
14
Ниньо
99
95
Бермехо
21
21
95
Бермехо
Остались в запасе
Арентейро
Бургос
2
Lucas Sena
ЦЗ
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
7
Miku Fedor
ЦФ
9
Manin Gonzaga
ЦФ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
Остались в запасе
2
Lucas Sena
ЦЗ
21
Jorge Manuel Romay Santiago
ЦП
7
Miku Fedor
ЦФ
9
Manin Gonzaga
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
Статистика матча Арентейро - Бургос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арентейро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арентейро
1 : 3
06.12.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Авилес
0 : 1
01.11.2023
Арентейро
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
22.12.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 0
13.11.2022
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
16.12.2021
Валенсия
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Новости команд
Все
Арентейро
Бургос
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Кубок Испании. «Атлетико» победил «Арентейро» (3:1) благодаря дублю Карраско
2022.12.23 00:58
Кубок Испании. «Валенсия» победила «Арентейро», Черышев отыграл 59 минут
2021.12.16 23:40
Кубок Испании. «Атлетико» победил «Арентейро» (3:1) благодаря дублю Карраско
2022.12.23 00:58
Кубок Испании. «Валенсия» победила «Арентейро», Черышев отыграл 59 минут
2021.12.16 23:40
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+