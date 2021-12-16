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Расписание матчей
Испания. Кубок
Арентейро - Валенсия
Арентейро - Валенсия: обзор матча 16 декабря 2021
Арентейро
16.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Валенсия
8'
J. Magisano
1'
Ю. Муса
100'
У. Гильямон
113'
М. Вальехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арентейро - Валенсия
113'
ГОЛ! 1:3!
М. Вальехо
Пас отдал
Э. Кошта
Желтая карточка
V. Eimil
107'
Замена
R. Arce Lorenzo
️️️️
V.
106'
103'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Васс
100'
ГОЛ! 1:2!
У. Гильямон
88'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
88'
Замена
Э. Кошта
️️️️
М. Гомес
Замена
Р. Бланко
️️️️
A. Sylla
83'
70'
Желтая карточка
У. Гильямон
68'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Д. Фулкье
60'
Замена
У. Гильямон
️️️️
У. Рачич
60'
Замена
К. Солер
️️️️
Д. Черышев
33'
Желтая карточка
М. Андре
Желтая карточка
Á. Fernández
33'
20'
Желтая карточка
У. Рачич
14'
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 1:1!
J. Magisano
Пас отдал
Á. Fernández
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арентейро
13
Яго Домингес
ВР
4
Vitra
ЦЗ
18
Álvaro Naveira
ЦЗ
4
Daniel Portela
ЦЗ
3
Germán Novoa Enríquez
ЦЗ
14
Adrian Cruz Juncal
ЦЗ
10
Renan Zanelli
ЦП
8
Álex Fernández
ЦП
2
Víctor Eimil
ЦП
11
Alassane Sylla
ЦФ
9
Joni Magisano
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Арентейро
13
Diego Vázquez
ВР
5
Manu Mariña
ЦЗ
31
Рауль Бланко
ЦП
7
Rubén Arce Lorenzo
ЦП
16
Cassio Goes
ЦП
12
Osián Vázquez
ЦП
10
Маркитос
ЦФ
21
Adrián Castro
ЦФ
17
Joseca
ЦФ
20
José Sobrido
ЦФ
Валенсия
21
Хесус Васкес
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
3-2-3-2
13
Домингес
4
3
14
18
4
10
8
2
9
11
4-1-1-2-2
1
Хауме
20
Фулкье
5
Таррега
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
80
Муса
90
Черышев
9
Гомес
10
Андре
11
31
Бланко
31
Бланко
11
4
7
7
4
10
Рачич
22
Гильямон
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
21
Вальехо
21
Вальехо
10
Васс
20
Фулкье
12
Пиччини
12
Пиччини
20
Фулкье
90
Черышев
18
Солер
18
Солер
90
Черышев
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
9
Гомес
11
Кошта
11
Кошта
9
Гомес
Остались в запасе
Арентейро
Валенсия
13
Diego Vázquez
ВР
5
Manu Mariña
ЦЗ
16
Cassio Goes
ЦП
12
Osián Vázquez
ЦП
10
Маркитос
ЦФ
21
Adrián Castro
ЦФ
17
Joseca
ЦФ
20
José Sobrido
ЦФ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Diego Vázquez
ВР
5
Manu Mariña
ЦЗ
16
Cassio Goes
ЦП
12
Osián Vázquez
ЦП
10
Маркитос
ЦФ
21
Adrián Castro
ЦФ
17
Joseca
ЦФ
20
José Sobrido
ЦФ
Остались в запасе
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Арентейро - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арентейро
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арентейро
1 : 3
06.12.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1/64 финала
Реал Авилес
0 : 1
01.11.2023
Арентейро
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
22.12.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 0
13.11.2022
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1 : 3
16.12.2021
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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