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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Атромитос
ОФИ - Атромитос: обзор матча 22 декабря 2022
ОФИ
22.12.2022, четверг, 18:00
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Атромитос
43'
А. Эрлингмарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Атромитос
86'
Желтая карточка
С. Струнгис
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
85'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Д. Тораль
84'
77'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
76'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
Л. Переа
️️️️
А. Диуссе
76'
71'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Г. Робай
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Т. Пасалидис
66'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Тьеви
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Эрлингмарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3-3-3-1
35
Мандас
15
Диамантис
64
Ларссон
4
Маринакис
58
Пасалидис
29
Мельядо
2
Вурос
23
Тьеви
10
Диуссе
21
Тораль
12
Дико
3-1-2-1-4
28
Кечрида
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Робай
24
1
Янниотис
9
Цавидас
58
Пасалидис
10
Нейра
10
Нейра
58
Пасалидис
23
Тьеви
10
Герреро
10
Герреро
23
Тьеви
10
Диуссе
23
Переа
23
Переа
10
Диуссе
21
Тораль
17
Дурмишай
17
Дурмишай
21
Тораль
28
Фридьоунссон
88
Айкономидис
88
Айкономидис
28
Фридьоунссон
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Робай
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Робай
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ОФИ - Атромитос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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