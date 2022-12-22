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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльденсе - Бургос
Эльденсе - Бургос: обзор матча 22 декабря 2022
Эльденсе
22.12.2022, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Бургос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Бургос
Замена
P.
️️️️
К. Эрнандес
82'
78'
Замена
S. Berjon
️️️️
Х. Аресо
Замена
Т. Абад
️️️️
C. Lopez
74'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
X. Estacio
74'
60'
Замена
P. Valcarce
️️️️
А. Бермехо
Желтая карточка
К. Эрнандес
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
20
Xavi Estacio
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Бургос
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
13
Dani Barrio
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
0
Pajarero
ЦФ
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
P. Valcarce
ЦФ
0
S. Berjon
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
3-2-5
20
15
3
18
Ортуньо
10
11
Ньето
0
11
9
6
Эрнандес
1-1-1-2
12
Аресо
20
Атьенса
16
Санчес
95
Бермехо
13
20
11
Ортуньо
11
Ортуньо
20
11
2
Абад
2
Абад
11
6
Эрнандес
0
0
6
Эрнандес
95
Бермехо
21
21
95
Бермехо
12
Аресо
0
0
12
Аресо
Остались в запасе
Эльденсе
Бургос
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Хосе Антонио Каро
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эльденсе - Бургос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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