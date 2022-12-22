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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Жирона
Касереньо - Жирона: обзор матча 22 декабря 2022
Касереньо
22.12.2022, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Жирона
17'
D. Grande
30'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Касереньо - Жирона
68'
Замена
С. Саис
️️️️
Р. Террац
68'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Т. Вилья
58'
Замена
К. Стуани
️️️️
Я. Коуто
Замена
A. Clausi
️️️️
R. Arteaga
58'
Желтая карточка
S. Bermúdez
49'
43'
Желтая карточка
О. Ромеу
30'
ГОЛ! 1:1!
В. Кастелланос
ГОЛ! 1:0!
D. Grande
Пас отдал
S. Manchon
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касереньо
17
Pedro Ramírez
ЦЗ
11
Samu Manchon
ЦП
20
Karim El Kounni
ЦП
19
Sergio Bermúdez
ЦП
8
Ruymán Arteaga
ЦП
11
David Grande
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Касереньо
1
Alfonso Liceras
ВР
16
Luis Aguado
ЦЗ
4
Josín Martínez
ЦЗ
4
Маноло Молина
ЦЗ
7
Ruben Solano Sanchez
ЦФ
6
A. Clausi
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
21
Ману Вальехо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Валери Фернандес
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
1-4-1
17
11
19
8
20
11
4-1-2-2-1
1
Хуан Карлос
27
Коуто
22
Мартинес
14
Буэно
3
Гутьеррес
11
Террац
24
Гарсия
21
Ромеу
23
Мартин
19
Вилья
11
Кастелланос
8
6
6
8
19
Вилья
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Вилья
27
Коуто
7
Стуани
7
Стуани
27
Коуто
11
Террац
14
Саис
14
Саис
11
Террац
Остались в запасе
Касереньо
Жирона
1
Alfonso Liceras
ВР
16
Luis Aguado
ЦЗ
4
Josín Martínez
ЦЗ
4
Маноло Молина
ЦЗ
7
Ruben Solano Sanchez
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
5
Давид Лопес
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Alfonso Liceras
ВР
16
Luis Aguado
ЦЗ
4
Josín Martínez
ЦЗ
4
Маноло Молина
ЦЗ
7
Ruben Solano Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
5
Давид Лопес
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Касереньо - Жирона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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