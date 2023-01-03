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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Реал
Касереньо - Реал: обзор матча 03 января 2023
Касереньо
03.01.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Реал
69'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Касереньо - Реал
88'
Желтая карточка
Э. Камавинга
82'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
69'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Себальос
53'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
А. Одриосола
46'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Э. Милитао
46'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
О. Чуамени
27'
Желтая карточка
О. Чуамени
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Касереньо - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
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Касереньо
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Вчера, 16:48
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Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
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