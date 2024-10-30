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Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Химнастика Сеговиана
Касереньо - Химнастика Сеговиана: обзор матча 30 октября 2024
Касереньо
30.10.2024, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Химнастика Сеговиана
103'
C. Martínez (П)
84'
M. Olmedilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Касереньо - Химнастика Сеговиана
Желтая карточка
C. Martínez
120'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Martínez
103'
Желтая карточка
A. Clausi
99'
90'
+2
Желтая карточка
D. Gomez
84'
ГОЛ! 0:1!
M. Olmedilla
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касереньо
13
Izan Rodríguez
ВР
13
Izan Rodríguez
ВР
18
Antonio Navas
ЦЗ
5
Joserra de Diego
ЦЗ
4
Adrián Crespo
ЦЗ
3
Javi Barrio
ЦЗ
19
Pepe Bernal
ЦП
8
Fernando Pérez
ЦП
6
A. Clausi
(К)
ЦФ
7
Marcos Carrillo
ЦФ
17
Fran Viñuela
ЦФ
20
Álvaro Salinas García
ЦФ
Химнастика Сеговиана
44
Héctor Oliva
ВР
3
Sergi Molina
ЦЗ
39
Gabriel Palmero
ЦЗ
3
Абель Паскуаль
ЦЗ
21
Juan Silva
ЦЗ
8
Fernan Ferreiroa Lopez
ЦП
14
Fernando Llorente
ЦП
9
D. Gomez
ЦФ
20
Ignacio Tellechea
ЦФ
10
Javi Borrego
ЦФ
6
M. Olmedilla
(К)
ЦФ
Касереньо
1
Diego Nieves
ВР
27
Iker Bidauzarraga
ЦЗ
16
Sergio Arévalo
ЦЗ
15
Iker San Vicente
ЦЗ
2
Iván Martínez
ЦЗ
10
Jorge Sarmiento
ЦП
14
Adrián Pérez
ЦП
21
Jaime Sancho
ЦФ
29
Mario Valiente
ЦФ
11
Álvaro Merencio
ЦФ
9
Christian Martínez
ЦФ
Химнастика Сеговиана
25
Li Changyi
ВР
1
Pablo Carmona
ВР
28
Guillermo
ЦЗ
26
Hugo Marcos
ЦЗ
29
Rodrigo Ibañes
ЦЗ
17
Rubén Yubero Cubo
ЦЗ
11
Pedro Astray
ЦЗ
8
Hugo Diaz
ЦП
19
Davo
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
4-2-4
13
18
4
3
5
19
8
6
20
17
7
4-2-4
44
39
3
Паскуаль
21
3
8
14
6
10
20
9
Остались в запасе
Касереньо
Химнастика Сеговиана
1
Diego Nieves
ВР
27
Iker Bidauzarraga
ЦЗ
16
Sergio Arévalo
ЦЗ
15
Iker San Vicente
ЦЗ
2
Iván Martínez
ЦЗ
10
Jorge Sarmiento
ЦП
14
Adrián Pérez
ЦП
21
Jaime Sancho
ЦФ
29
Mario Valiente
ЦФ
11
Álvaro Merencio
ЦФ
9
Christian Martínez
ЦФ
25
Li Changyi
ВР
1
Pablo Carmona
ВР
28
Guillermo
ЦЗ
26
Hugo Marcos
ЦЗ
29
Rodrigo Ibañes
ЦЗ
17
Rubén Yubero Cubo
ЦЗ
11
Pedro Astray
ЦЗ
8
Hugo Diaz
ЦП
19
Davo
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
Остались в запасе
1
Diego Nieves
ВР
27
Iker Bidauzarraga
ЦЗ
16
Sergio Arévalo
ЦЗ
15
Iker San Vicente
ЦЗ
2
Iván Martínez
ЦЗ
10
Jorge Sarmiento
ЦП
14
Adrián Pérez
ЦП
21
Jaime Sancho
ЦФ
29
Mario Valiente
ЦФ
11
Álvaro Merencio
ЦФ
9
Christian Martínez
ЦФ
Остались в запасе
25
Li Changyi
ВР
1
Pablo Carmona
ВР
28
Guillermo
ЦЗ
26
Hugo Marcos
ЦЗ
29
Rodrigo Ibañes
ЦЗ
17
Rubén Yubero Cubo
ЦЗ
11
Pedro Astray
ЦЗ
8
Hugo Diaz
ЦП
19
Davo
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
Статистика матча Касереньо - Химнастика Сеговиана
2
1
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
4
Офсайды
0
2
Количество передач
139
178
Сейвы
2
0
Точность передач %
37
44
Удары мимо ворот
3
4
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1 раунд
Химнастика Сеговиана
0 : 2
01.12.2021
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
0 : 2
17.12.2020
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