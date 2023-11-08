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Расписание матчей
Испания. Кубок
Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер
Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер: обзор матча 08 ноября 2023
Химнастика Сеговиана
08.11.2023, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Завершен
Сестао Ривер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1 раунд
Химнастика Сеговиана
0 : 2
01.12.2021
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
0 : 2
17.12.2020
Жирона
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 2 раунд
Сестао Ривер
0 : 1
20.12.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Сестао Ривер
1 : 0
12.11.2022
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сестао Ривер
0 : 2
15.12.2020
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