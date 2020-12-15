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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сестао Ривер - Тенерифе
Сестао Ривер - Тенерифе: обзор матча 15 декабря 2020
Сестао Ривер
15.12.2020, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сестао Ривер - Тенерифе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 2 раунд
Сестао Ривер
0 : 1
20.12.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Сестао Ривер
1 : 0
12.11.2022
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сестао Ривер
0 : 2
15.12.2020
Тенерифе
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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Сестао Ривер
Тенерифе
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