Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Сестао Ривер - Сельта
Сестао Ривер - Сельта: обзор матча 07 декабря 2023
Сестао Ривер
07.12.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Сельта
74'
У. Нуньес (АГ)
17'
А. Дувикас
78'
А. Дувикас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сестао Ривер - Сельта
89'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Ф. Серви
88'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
А. Дувикас
83'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
В. Сведберг
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Дувикас
Желтая карточка
П. Гарсия
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Нуньес
74'
65'
Замена
К. Перес
️️️️
М. Родригес
42'
Желтая карточка
М. Родригес
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Пас отдал
М. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сестао Ривер
1
Пере Гарсия
ВР
12
Diego Mirapeix
ЦЗ
22
Markel Etxeberria
ЦЗ
3
Álvaro Mateo
ЦЗ
19
Armando Corbalán
ЦП
10
Jon Guruzeta
ЦП
14
Álvaro Gete
ЦП
2
Alex Carbonell
ЦП
11
Aitor Aranzabe
ЦП
5
G. Martinez
(К)
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кевин Васкес
(К)
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сестао Ривер
1
Sergi Puig
ВР
17
Rubén Lobato
ЦЗ
4
Mario Camero
ЦЗ
21
Kepa Uriarte
ЦП
9
Jon Cabo
ЦП
28
Asier Del Rio
ЦП
17
Íñigo Alayeto
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
19
Ibai Sanz
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-5-1
1
Гарсия
12
22
3
10
14
2
11
19
5
4-3-1-2
1
Маркесин
20
Васкес
14
Нуньес
15
Старфельт
23
Ристич
19
Сведберг
8
Дотор
8
Бельтран
22
Родригес
9
Дувикас
10
Серви
9
Дувикас
13
Тапиа
13
Тапиа
9
Дувикас
19
Сведберг
17
де ла Торре
17
де ла Торре
19
Сведберг
22
Родригес
23
Перес
23
Перес
22
Родригес
10
Серви
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Серви
Остались в запасе
Сестао Ривер
Сельта
1
Sergi Puig
ВР
17
Rubén Lobato
ЦЗ
4
Mario Camero
ЦЗ
21
Kepa Uriarte
ЦП
9
Jon Cabo
ЦП
28
Asier Del Rio
ЦП
17
Íñigo Alayeto
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
19
Ibai Sanz
ЦФ
1
Коке Каррильо
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Sergi Puig
ВР
17
Rubén Lobato
ЦЗ
4
Mario Camero
ЦЗ
21
Kepa Uriarte
ЦП
9
Jon Cabo
ЦП
28
Asier Del Rio
ЦП
17
Íñigo Alayeto
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
19
Ibai Sanz
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сестао Ривер - Сельта
1
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
149
167
Точность передач %
51
65
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 2 раунд
Сестао Ривер
0 : 1
20.12.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Сестао Ривер
1 : 0
12.11.2022
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сестао Ривер
0 : 2
15.12.2020
Тенерифе
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Новости команд
Все
Сестао Ривер
Сельта
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+