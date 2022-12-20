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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сестао Ривер - Атлетик
Сестао Ривер - Атлетик: обзор матча 20 декабря 2022
Сестао Ривер
20.12.2022, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Атлетик
32'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сестао Ривер - Атлетик
83'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
Замена
A. Aranzabe
️️️️
A. Goti
74'
74'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
О. Саррага
73'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
38'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Г. Гурусета
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. Саррага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сестао Ривер
1
Ivan Crespo
ВР
22
Markel Etxeberria
ЦЗ
6
Andoni Ugarte
ЦЗ
4
Aritz Huete
ЦЗ
7
Aitor Villar
ЦФ
0
G. Garai
ЦФ
7
A. Goti
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сестао Ривер
5
Daiki Niwa
ЦЗ
11
Aitor Aranzabe
ЦП
6
Iñigo Baqué
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-3
1
22
6
4
7
0
7
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
6
Саррага
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
14
Гарсия
7
11
11
7
6
Саррага
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Саррага
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Сестао Ривер
Атлетик
5
Daiki Niwa
ЦЗ
6
Iñigo Baqué
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
5
Daiki Niwa
ЦЗ
6
Iñigo Baqué
ЦП
19
L. Yurrebaso
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сестао Ривер - Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 2 раунд
Сестао Ривер
0 : 1
20.12.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Сестао Ривер
1 : 0
12.11.2022
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сестао Ривер
0 : 2
15.12.2020
Тенерифе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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