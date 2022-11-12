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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сестао Ривер - Расинг де Феррол
Сестао Ривер - Расинг де Феррол: обзор матча 12 ноября 2022
Сестао Ривер
12.11.2022, суббота, 20:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сестао Ривер - Расинг де Феррол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сестао Ривер
1 : 2
07.12.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Химнастика Сеговиана
1 : 1
08.11.2023
Сестао Ривер
Испания. Кубок, 2 раунд
Сестао Ривер
0 : 1
20.12.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Сестао Ривер
1 : 0
12.11.2022
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сестао Ривер
0 : 2
15.12.2020
Тенерифе
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
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Сестао Ривер
Расинг де Феррол
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
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