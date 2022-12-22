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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Расинг
Линарес - Расинг: обзор матча 22 декабря 2022
Линарес
22.12.2022, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линарес - Расинг
Замена
F. García Murillo
️️️️
J. Duarte
89'
87'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Х. Помбо
Желтая карточка
У. Диас
75'
74'
Замена
И. Висенте
️️️️
A. Molina Tornero
71'
Желтая карточка
Х. Помбо
58'
Замена
М. Айяс
️️️️
А. Гонсалес
46'
Желтая карточка
P. Moreno
10'
Желтая карточка
Х. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
17
Ignacio Abeledo
ЦЗ
16
José Antonio Caro
ЦЗ
6
Javi Duarte
ЦП
8
Родри
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
15
Lolo González
ЦП
7
Уго Диас
ЦФ
21
Alfonso Fernández
ЦФ
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
6
Хорхе Помбо
АП
4
P. Moreno
ЦФ
14
Arturo Molina Tornero
ЦФ
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Линарес
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
9
Francisco García Murillo
ЦФ
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
11
Хорди Мбула
ПВ
72
Дани Фернандес
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
2-4-2
1
Юскевичюс
17
16
6
6
15
8
Родри
21
7
Диас
1-1-4
13
Эскьета
5
Санчес
6
Помбо
90
Гассама
20
Гонсалес
14
4
6
9
9
6
14
10
Висенте
10
Висенте
14
6
Помбо
11
Мбула
11
Мбула
6
Помбо
20
Гонсалес
9
Айяс
9
Айяс
20
Гонсалес
Остались в запасе
Линарес
Расинг
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
1
Микель Парера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
80
M. Camus
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Линарес - Расинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Расинг
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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