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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Севилья
Линарес - Севилья: обзор матча 04 января 2023
Линарес
04.01.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Севилья
37'
Ю. Эн-Несири
40'
Ю. Эн-Несири
69'
Э. Ламела
74'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линарес - Севилья
Замена
Х. Лоренте
️️️️
A. Gelardo Vegara
80'
78'
Замена
Н. Кинтана
️️️️
Ю. Эн-Несири
74'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
73'
Замена
Фернандо
️️️️
И. Ракитич
69'
ГОЛ! 0:3!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Хордан
62'
Замена
Х. Навас
️️️️
Сусо
40'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Э. Ламела
37'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
17
Ignacio Abeledo
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
6
Javi Duarte
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
8
Родри
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
15
Lolo González
ЦП
7
Уго Диас
ЦФ
21
Alfonso Fernández
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Линарес
26
Хуан Лоренте
ЦЗ
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
23
Alfonso Candelas
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
9
Francisco García Murillo
ЦФ
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
2-5-1-2
1
Юскевичюс
17
5
22
Санкрис
8
Родри
6
15
7
Лопес
6
21
7
Диас
3-4-2-1
13
Дмитрович
29
Монтиэль
23
Ньянзу
21
Акунья
8
Торрес
19
Хордан
11
Ракитич
8
Гудель
10
Сусо
9
Ламела
21
Эн-Несири
6
26
Лоренте
26
Лоренте
6
10
Сусо
16
Навас
16
Навас
10
Сусо
11
Ракитич
5
Фернандо
5
Фернандо
11
Ракитич
21
Эн-Несири
19
Кинтана
19
Кинтана
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Линарес
Севилья
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
23
Alfonso Candelas
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
9
Francisco García Murillo
ЦФ
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
30
Антонио Каньете
ЦЗ
3
Ivan Serrano
ЦЗ
23
Alfonso Candelas
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
21
Francisco Callejón
ЦП
9
Francisco García Murillo
ЦФ
14
Samuel Corral
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Линарес - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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