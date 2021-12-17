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    Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»

    Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг и Рональд Араухо получили травмы в матче Кубка Испании против «Линареса» (2:1).

    По результатам обследования у голландца диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги, а у уругвайца – перелом второй и третьей пястных костей правой руки. В пятницу ему сделают операцию.

    О сроках восстановления футболистов не сообщается.

    • «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
    • 8 января каталонцы сыграют с «Гранадой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +591

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Да вчерашняя победа очень дорого обойдется барселоне

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