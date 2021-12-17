Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»

Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг и Рональд Араухо получили травмы в матче Кубка Испании против «Линареса» (2:1).

По результатам обследования у голландца диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги, а у уругвайца – перелом второй и третьей пястных костей правой руки. В пятницу ему сделают операцию.

О сроках восстановления футболистов не сообщается.