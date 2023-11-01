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Расписание матчей
Испания. Кубок
УКАМ Мурсия - Линарес
УКАМ Мурсия - Линарес: обзор матча 01 ноября 2023
УКАМ Мурсия
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Линарес
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Личные встречи
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Статистика матча УКАМ Мурсия - Линарес
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Красные карточки
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2
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
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УКАМ Мурсия
Линарес
Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»
2022.01.06 16:16
1
Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла
2022.01.05 23:22
2
Алвес – в основе «Барселоны» на игру с «Линаресом». Он дебютирует за клуб 2-й раз спустя 4893 дня
2022.01.05 21:29
1
Дани Алвес впервые после возвращения попал в заявку «Барселоны» на матч
2022.01.05 12:52
2
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»
2022.01.06 16:16
1
Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла
2022.01.05 23:22
2
Алвес – в основе «Барселоны» на игру с «Линаресом». Он дебютирует за клуб 2-й раз спустя 4893 дня
2022.01.05 21:29
1
Дани Алвес впервые после возвращения попал в заявку «Барселоны» на матч
2022.01.05 12:52
2
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
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