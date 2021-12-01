Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
УКАМ Мурсия - Депортиво
УКАМ Мурсия - Депортиво: обзор матча 01 декабря 2021
УКАМ Мурсия
01.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 4
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол УКАМ Мурсия - Депортиво
Желтая карточка
J.
111'
Желтая карточка
C. Dean I'Anson
108'
28'
Желтая карточка
M.
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УКАМ Мурсия
13
Unai Agirre
ВР
18
Antonio Caballero
ЦП
22
Johan Terranova
ЦФ
4
Admonio
ЦФ
23
Мануэль Фаррандо
ЦФ
20
Alberto Fernández
ЦФ
4
Charlie Dean I'Anson
ЦФ
14
Nuha Marong
ЦФ
6
Tropi
ЦФ
Депортиво
21
Марио Сориано
ЦП
0
Menudo
ЦФ
0
D. Aguirre
ЦФ
2
B. Granero
ЦФ
4
P. Trigueros
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
УКАМ Мурсия
19
Armando Corbalán
ЦП
6
Mario Abenza
ЦП
1
Biel Ribas
ЦФ
3
Victor Diaz
ЦФ
5
Josete
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
14
Xemi Fernández
ЦФ
39
Ману Гарридо
ЦФ
11
L. Beltran
ЦФ
Депортиво
0
C. Doncel
ЦФ
1-5
13
18
20
6
14
4
23
Фаррандо
1-4
21
Сориано
4
2
0
0
Остались в запасе
УКАМ Мурсия
Депортиво
19
Armando Corbalán
ЦП
6
Mario Abenza
ЦП
1
Biel Ribas
ЦФ
3
Victor Diaz
ЦФ
5
Josete
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
14
Xemi Fernández
ЦФ
39
Ману Гарридо
ЦФ
11
L. Beltran
ЦФ
0
C. Doncel
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
19
Armando Corbalán
ЦП
6
Mario Abenza
ЦП
1
Biel Ribas
ЦФ
3
Victor Diaz
ЦФ
5
Josete
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
14
Xemi Fernández
ЦФ
39
Ману Гарридо
ЦФ
11
L. Beltran
ЦФ
Остались в запасе
0
C. Doncel
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча УКАМ Мурсия - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
УКАМ Мурсия
Депортиво
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+