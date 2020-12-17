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Расписание матчей
Испания. Кубок
УКАМ Мурсия - Бетис
УКАМ Мурсия - Бетис: обзор матча 17 декабря 2020
УКАМ Мурсия
17.12.2020, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Бетис
44'
М. Монтойя
75'
Г. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол УКАМ Мурсия - Бетис
Желтая карточка
C. Dean I'Anson
90'
+1
Желтая карточка
T.
76'
76'
Замена
К. Тельо
️️️️
Родри
75'
ГОЛ! 0:2!
Г. Родригес
73'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Хоакин
Замена
P. Espina
️️️️
X. Fernández
70'
64'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Лайнес
46'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Санабрия
46'
Замена
Г. Родригес
️️️️
В. Карвалью
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Монтойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УКАМ Мурсия
5
Josete
ЦФ
22
Johan Terranova
ЦФ
4
Charlie Dean I'Anson
ЦФ
3
Victor Diaz
ЦФ
14
Xemi Fernández
ЦФ
20
Alberto Fernández
ЦФ
6
Tropi
ЦФ
4
Admonio
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
УКАМ Мурсия
10
Javier Moreno
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
12
Mounir Errahaly
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
2
Adan Gurdiel
ЦФ
19
Pablo Espina
ЦФ
9
Isaac Aketxe Barrutia
ЦФ
10
Mustafa
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
5
20
17
4
6
14
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Монтойя
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
10
Карвалью
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Родри
16
Лайнес
19
Санабрия
14
19
19
14
10
Карвалью
2
Родригес
2
Родригес
10
Карвалью
17
Хоакин
10
Фекир
10
Фекир
17
Хоакин
10
Родри
37
Тельо
37
Тельо
10
Родри
19
Санабрия
80
Морон
80
Морон
19
Санабрия
16
Лайнес
7
Хуанми
7
Хуанми
16
Лайнес
Остались в запасе
УКАМ Мурсия
Бетис
10
Javier Moreno
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
12
Mounir Errahaly
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
2
Adan Gurdiel
ЦФ
9
Isaac Aketxe Barrutia
ЦФ
10
Mustafa
ЦФ
22
Эмерсон
ПЗ
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
10
Javier Moreno
ЦФ
1
Biel Ribas
ЦФ
6
Felipe Rodríguez Chacartegui
ЦФ
12
Mounir Errahaly
ЦФ
6
Adrian Leon Ortega
ЦФ
2
Adan Gurdiel
ЦФ
9
Isaac Aketxe Barrutia
ЦФ
10
Mustafa
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмерсон
ПЗ
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча УКАМ Мурсия - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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