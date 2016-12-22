Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Алавес» на своем поле разгромил «Химнастик», отправив три безответных гола в первом тайме – 3:0. По сумме двух встреч баскский клуб одолел соперника со счетом 6:0 и прошел в следующую стадию турнира.
Еще одним участником 1/8 финала стала «Сельта», которая по сумме двухматчевого противостояния против «УКАМ Мурсии» (2:0), добыла путевку в следующий этап.
Кубок Испании. 1/16 финала, ответные матчи
Сельта – УКАМ Мурсия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Диас, 29.
Первый матч – 1:0
Алавес – Химнастик – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мендес, 12; 2:0 – Собрино, 31 (с пенальти); 3:0 – Крстичич, 40.
Удаление: нет – Какабадзе, 30.
Первый матч – 3:0
Источник: Бомбардир.ру