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Алавес - Химнастик

22.12.2016, Четверг, 22:00 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Алавес - Химнастик
Первый матч: 3 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 1 декабря, четверг 23:00 Химнастик 0:3 Алавес
Испания. Сегунда (2015/2016)
42 тур
4 июня, суббота 21:30 Химнастик 1:1 Алавес
21 тур
17 января, воскресенье 19:00 Алавес 1:3 Химнастик
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    Рейтинг: +2492

    Dellleone 22 декабря 2016, 22:39

    Че хоть случилось то ???? Почему трансляции нет

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