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Сельта - УКАМ Мурсия

22.12.2016, Четверг, 22:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Сельта - УКАМ Мурсия
Первый матч: 1 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 30 ноября, среда 23:00 УКАМ Мурсия 0:1 Сельта
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