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Расписание матчей
Испания. Кубок
Унион Адарве - Линарес
Унион Адарве - Линарес: обзор матча 13 ноября 2022
Унион Адарве
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Линарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Унион Адарве - Линарес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Унион Адарве
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
2 : 2
02.12.2021
Луго
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
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Линарес
Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»
2022.01.06 16:16
1
Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла
2022.01.05 23:22
2
Алвес – в основе «Барселоны» на игру с «Линаресом». Он дебютирует за клуб 2-й раз спустя 4893 дня
2022.01.05 21:29
1
Дани Алвес впервые после возвращения попал в заявку «Барселоны» на матч
2022.01.05 12:52
2
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
Френки де Йонг и Араухо получили травмы в матче с «Линаресом»
2022.01.06 16:16
1
Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла
2022.01.05 23:22
2
Алвес – в основе «Барселоны» на игру с «Линаресом». Он дебютирует за клуб 2-й раз спустя 4893 дня
2022.01.05 21:29
1
Дани Алвес впервые после возвращения попал в заявку «Барселоны» на матч
2022.01.05 12:52
2
Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона
2021.01.05 23:14
2
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