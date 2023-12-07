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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Эльче
Линарес - Эльче: обзор матча 07 декабря 2023
Линарес
07.12.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Эльче
61'
S. Corral
58'
B. Garcés
83'
А. Фебас
89'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линарес - Эльче
Желтая карточка
М. Молина
90'
+5
89'
ГОЛ! 1:3!
С. Леон
86'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
Х. Мена
️️️️
S. Corral
86'
Замена
J. Duarte
️️️️
А. Морено
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Фебас
80'
Замена
С. Леон
️️️️
B. Garcés
72'
Замена
А. Фебас
️️️️
Фидель
ГОЛ! 1:1!
S. Corral
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
B. Garcés
Пас отдал
С. Каррейра
56'
Замена
К. Клер
️️️️
Л. Бланко
56'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Р. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
4
Маноло Молина
ЦЗ
2
Tano Bonnín
ЦЗ
3
Francisco Varela
ЦЗ
18
Дани Перехон
ПЗ
22
Sergio
ЦП
6
Альберто Морено
ЦП
8
Родри
ЦП
13
Samuel Casado
ЦФ
7
Уго Диас
ЦФ
14
Samuel Corral
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Линарес
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
10
Мави Санчес
ЛВ
6
Javi Duarte
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
28
Lucas Suárez
ЦП
27
A. Oyon
ЦФ
19
F. Ortuno
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
29
Zaki
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
29
Ali Houary
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
4-3-3
4
Молина
2
3
18
Перехон
22
6
Морено
8
Родри
14
7
Диас
13
3-2-2-1-2
13
Бадия
5
Каррейра
12
Салинас
16
Гонсалес
34
3
Бланко
4
Мендоса
32
10
Фидель
10
18
6
Морено
6
6
6
Морено
14
9
Мена
9
Мена
14
3
Бланко
18
Клер
18
Клер
3
Бланко
10
Фидель
14
Фебас
14
Фебас
10
Фидель
4
Мендоса
8
Кастро
8
Кастро
4
Мендоса
18
11
Леон
11
Леон
18
Остались в запасе
Линарес
Эльче
27
A. Oyon
ЦФ
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
28
Lucas Suárez
ЦП
10
Мави Санчес
ЛВ
19
F. Ortuno
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
29
Zaki
ЦФ
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хосан
ПВ
29
Ali Houary
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
27
A. Oyon
ЦФ
1
Эрнестас Юскевичюс
ВР
28
Lucas Suárez
ЦП
10
Мави Санчес
ЛВ
19
F. Ortuno
ЦФ
7
Miguel Berlanga
ЦФ
29
Zaki
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хосан
ПВ
29
Ali Houary
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Линарес - Эльче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
1
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
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