Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла

«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Каталонцы уступали в счете до 63-й минуты, но затем забили два гола – отличились Усман Дембеле и Ферран Хутгла.

«Линарес» выступает в третьем дивизионе Испании.

Кубок Испании. 1/16 финала

Линарес – Барселона – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Диас, 19; 1:1 – Дембеле, 63; 1:2 – Хутгла, 69.

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