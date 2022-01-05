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    Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла

    «Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Каталонцы уступали в счете до 63-й минуты, но затем забили два гола – отличились Усман Дембеле и Ферран Хутгла.

    «Линарес» выступает в третьем дивизионе Испании.

    Кубок Испании. 1/16 финала

    Линарес – Барселона – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 19; 1:1 – Дембеле, 63; 1:2 – Хутгла, 69.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    05.01.2022 23:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55921

      portero 46 минут назад

      Барсе тяжело уже команду третьего дивизиона обыграть, Алвес всю игру отыграл. Здоровья приболевшим и Хави удачи, надо разгрести этоту трясину...

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