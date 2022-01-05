Кубок Испании. «Барселона» победила «Линарес» из 3-го дивизиона – 2:1, забили Дембеле и Хутгла

Барсе тяжело уже команду третьего дивизиона обыграть, Алвес всю игру отыграл. Здоровья приболевшим и Хави удачи, надо разгрести этоту трясину...
«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Каталонцы уступали в счете до 63-й минуты, но затем забили два гола – отличились Усман Дембеле и Ферран Хутгла.
«Линарес» выступает в третьем дивизионе Испании.
Кубок Испании. 1/16 финала
Линарес – Барселона – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Диас, 19; 1:1 – Дембеле, 63; 1:2 – Хутгла, 69.
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