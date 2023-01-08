декабрь 2022
январь 2023
Турция. Суперлига (2022/2023), 18 тур
8 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
8 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
8 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 15 тур
Италия. Серия А (2022/2023), 17 тур
8 января, воскресенье
14:30
Матч завершен
Англия. Кубок (2022/2023), 3 раунд
8 января, воскресенье
15:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
15:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 января, воскресенье
19:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
19:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 19 тур
Испания. Примера (2022/2023), 16 тур
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 21 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 17 тур
Франция. Кубок (2022/2023), 1/32 финала
8 января, воскресенье
17:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
17:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 15 тур
8 января, воскресенье
18:30
Матч завершен
8 января, воскресенье
23:30
Матч завершен