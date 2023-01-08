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    Расписание матчей 08-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2022/2023), 18 тур
    8 января, воскресенье
    13:30
    Карагюмрюк
    3:3
    Коньяспор
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    16:00
    Анкарагюджю
    2:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    16:00
    Гиресунспор
    0:1
    Умраниеспор
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    0:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 15 тур
    8 января, воскресенье
    14:15
    Утрехт
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    16:30
    НЕК
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    16:30
    Камбур
    0:3
    Волендам
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    18:45
    Экселсиор
    1:0
    Гронинген
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 17 тур
    8 января, воскресенье
    14:30
    Салернитана
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Лацио
    2:2
    Эмполи
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Специя
    0:0
    Лечче
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Сампдория
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    22:45
    Милан
    2:2
    Рома
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2022/2023), 3 раунд
    8 января, воскресенье
    15:30
    Дерби Каунти
    3:0
    Барнсли
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    15:30
    Бристоль Сити
    1:1
    Суонси
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Кардифф
    2:2
    Лидс
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Норвич Сити
    0:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Хартлпул Юнайтед
    0:3
    Сток Сити
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:00
    Стокпорт Каунти
    1:1
    Уолсолл
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    19:30
    Манчестер Сити
    4:0
    Челси
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    19:30
    Астон Вилла
    1:2
    Стивенидж
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 19 тур
    8 января, воскресенье
    15:30
    Генк
    3:1
    Брюгге
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    18:00
    Зюлте-Варегем
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:30
    Андерлехт
    1:3
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    23:00
    Оуд-Хеверли
    2:3
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 16 тур
    8 января, воскресенье
    16:00
    Альмерия
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    18:15
    Райо Вальекано
    1:2
    Бетис
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:30
    Севилья
    2:1
    Хетафе
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    23:00
    Атлетико
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 21 тур
    8 января, воскресенье
    16:30
    Мазервелл
    2:3
    Хиберниан
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    19:00
    Данди Юнайтед
    0:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 17 тур
    8 января, воскресенье
    17:00
    Волос
    0:4
    Олимпиакос
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    18:00
    Атромитос
    2:0
    Ионикос
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Арис
    3:0
    Астерас
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2022/2023), 1/32 финала
    8 января, воскресенье
    17:30
    Юра Суд
    1:2
    Аяччо
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:30
    Ла-Шатеньере
    0:6
    Лорьян
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:30
    Бельфор
    3:1
    Олимпик СК
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:30
    Лон-Плаж
    0:7
    Реймс
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    17:30
    Шамалье
    0:0
    (6:5)п
    Бурж Фут
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Обань
    1:3
    Шамбери
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Ланьон
    1:7
    Тулуза
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Стад Понтиви
    1:4
    Лез Эрбье
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Дюнкерк
    2:3
    (4:5)п
    Осер
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    20:00
    Авуан
    1:2
    Вьерзон
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    22:45
    Лилль
    2:0
    Труа
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 15 тур
    8 января, воскресенье
    18:30
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Шавиш
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    21:00
    Маритиму
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    8 января, воскресенье
    23:30
    Боавишта
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
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