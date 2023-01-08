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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 08 января 2023
Утрехт
08.01.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
3'
Й. Торнстра
90'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Фейеноорд
Замена
Н. Маэда
️️️️
Й. Торнстра
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Э. Буллауде
Замена
Д. Редан
️️️️
Т. Бут
82'
Замена
А. Юнес
️️️️
О. Буссаид
81'
78'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
М. Лопес
Замена
Л. Броуверс
️️️️
С. ван де Стрек
69'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Дост
68'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
60'
59'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Дилросун
59'
Замена
М. Виффер
️️️️
Я. Расмуссен
59'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
У. Идрисси
33'
Замена
У. Идрисси
️️️️
И. Пайшао
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
Б. Дост
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
18
Бут
22
ван де Стрек
70
Боздоган
49
Буссаид
12
Дост
3-2-1-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Расмуссен
17
Ганцко
2
Гертрейда
15
Лопес
10
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
14
Пайшао
90
Данило
22
ван де Стрек
20
Броуверс
20
Броуверс
22
ван де Стрек
21
Торнстра
41
Маэда
41
Маэда
21
Торнстра
49
Буссаид
8
Юнес
8
Юнес
49
Буссаид
12
Дост
9
Дувикас
9
Дувикас
12
Дост
18
Бут
10
Редан
10
Редан
18
Бут
14
Расмуссен
27
Виффер
27
Виффер
14
Расмуссен
15
Лопес
10
Буллауде
10
Буллауде
15
Лопес
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Идрисси
14
Пайшао
24
Дилросун
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
24
Дилросун
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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