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Расписание матчей
Франция. Кубок
Обань - Шамбери
Обань - Шамбери: обзор матча 08 января 2023
Обань
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Шамбери
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Протокол Обань - Шамбери
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Обань - Шамбери
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Обань
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
- : -
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Обань
0 : 1
17.10.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 9 тур
Ля Рош-сюр-Йон
3 : 1
03.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 8 тур
Флери
1 : 2
26.09.2026
Обань
Франция. Третья лига, 7 тур
Руан
1 : 0
19.09.2026
Обань
Франция. Третья лига, 6 тур
Обань
1 : 2
12.09.2026
Конкарно
Шамбери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамбери
0 : 3
21.01.2023
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Обань
1 : 3
08.01.2023
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