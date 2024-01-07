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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамбери - Тулуза
Шамбери - Тулуза: обзор матча 07 January 2024
Шамбери
07.01.2024, Sunday, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Тулуза
7'
Н. Скитта
35'
Н. Скитта
84'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шамбери - Тулуза
Конец матча
Желтая карточка
А. Доннум
ГОЛ! 0:3!
Т. Даллинга
Пас отдал
А. Доннум
Замена
С. Спирингс
️️️️
В. Сьерро
Замена
N. Akrour
️️️️
R. Jacquet
Замена
N. Bury
️️️️
N. Hdoubane
Замена
А. Доннум
️️️️
Я. Беграуи
Замена
С. Гелаберт
️️️️
К. Кассерес
Второй тайм
Желтая карточка
К. Кассерес
ГОЛ! 0:2!
Н. Скитта
Пас отдал
В. Сьерро
ГОЛ! 0:1!
Н. Скитта
Пас отдал
В. Сьерро
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шамбери
4
Nikolaz Poujol
(К)
ЦЗ
5
Théo Braillon
ЦЗ
8
Rémy Jacquet
ЦП
6
Thibaud Martineau
ЦП
11
Jordan Scarantino
ЦФ
9
Naofel Hdoubane
ЦФ
7
Djo Kebani
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Натан Скитта
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Шамбери
16
Grégory Gandet
ВР
13
Nathan Taravel
ЦЗ
14
Mohamed Bennour
ЦЗ
19
Nicolas Bury
ЦФ
17
Nassim Akrour
ЦФ
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
2-2-3
4
5
8
6
7
9
11
4-2-2-2
16
Домингес
12
Каманци
4
Кебен
13
Мависса Элеби
17
Суасо
4
Сьерро
23
Кассерес
15
Скитта
22
Сиссоко
27
Даллинга
14
Беграуи
9
19
19
9
8
17
17
8
4
Сьерро
6
Спирингс
6
Спирингс
4
Сьерро
23
Кассерес
10
Гелаберт
10
Гелаберт
23
Кассерес
14
Беграуи
15
Доннум
15
Доннум
14
Беграуи
Остались в запасе
Шамбери
Тулуза
16
Grégory Gandet
ВР
13
Nathan Taravel
ЦЗ
14
Mohamed Bennour
ЦЗ
16
Гийом Ресте
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Grégory Gandet
ВР
13
Nathan Taravel
ЦЗ
14
Mohamed Bennour
ЦЗ
Остались в запасе
16
Гийом Ресте
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
21
Ylies Aradj
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
34
Ноа Ламади
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Шамбери - Тулуза
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
328
612
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Шамбери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамбери
0 : 3
21.01.2023
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Обань
1 : 3
08.01.2023
Шамбери
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
- : -
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2 : 2
12.09.2026
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