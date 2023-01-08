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9 ноября, 11:37
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Клоппу на пресс-конференции мешали выкрики фанатов «Тулузы»
10 ноября, 11:32
1
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
9 ноября, 22:43
2
«Тулуза» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2023
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Шамбери - Тулуза - 07 января 2024

Шамбери
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
- : -
Не начался
Тулуза
Матч
Статистика матча Шамбери - Тулуза
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Валансьен
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок,
Шамбли
- : -
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок,
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