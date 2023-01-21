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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамбери - Лион
Шамбери - Лион: обзор матча 21 января 2023
Шамбери
21.01.2023, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Лион
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Протокол Шамбери - Лион
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Шамбери - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шамбери
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шамбери
0 : 3
21.01.2023
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Обань
1 : 3
08.01.2023
Шамбери
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
- : -
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лига Европы, 2 тур
Лион
3 : 2
15.10.2026
Кристал Пэлас
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 1
09.10.2026
Лион
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