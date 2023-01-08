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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ионикос
Атромитос - Ионикос: обзор матча 08 января 2023
Атромитос
08.01.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ионикос
4'
В. Кьяртанссон (П)
59'
Д. Ротариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Ионикос
79'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Г. Мигас
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
79'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
С. Фридьоунссон
78'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
76'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ротариу
Пас отдал
Л. Де Бок
59'
55'
Замена
Б. Фадига
️️️️
А. Аосман
45'
+3
Желтая карточка
В. Манцис
Желтая карточка
Л. Де Бок
42'
36'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
29'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
М. Ловера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кьяртанссон
4'
2'
Красная карточка
Р. Чибса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Атромитос
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
43
Яннис Салтас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Ионикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Марич
28
Де Бок
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Робай
9
Кьяртанссон
4-3-1-2
1
Хутесиотис
66
Сакич
19
Чигринский
15
Валерианос
33
Соуза
13
Чибса
15
Ромао
22
Мигас
15
Аосман
17
Ловера
14
Манцис
28
Фридьоунссон
88
Айкономидис
88
Айкономидис
28
Фридьоунссон
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
17
Ловера
87
Каньяс
87
Каньяс
17
Ловера
15
Аосман
7
Фадига
7
Фадига
15
Аосман
22
Мигас
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
22
Мигас
Остались в запасе
Атромитос
Ионикос
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
43
Яннис Салтас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
29
Константинос Помонис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
43
Яннис Салтас
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгиос Христодулис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Атромитос - Ионикос
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
Ионикос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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